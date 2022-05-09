Екатеринбург, 9 мая, 2022, 08:23 — ИА Регнум. На параде Победы в Екатеринбурге началось прохождение пеших колонн по площади 1905 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Парад Победы!

Перед этим с поздравительной речью выступил врио командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев. Он объявил минуту молчания. А после его выступления прозвучал Государственный гимн Российской Федерации.

Парад традиционно открыла рота барабанщиков. Как сообщало ИА REGNUM, также по брусчатке проедут 50 боевых машин и затем над городом пролетит авиация.