Южно-Сахалинск, , 08:22 — REGNUM Память о первом главе ДНР Александре Захарченко будет увековечена в названии одной из улиц Южно-Сахалинска. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Валерий Лимаренко Nac.gov.ru

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«В День Победы мы чтим память настоящих патриотов Отечества. Это и заслуженные ветераны, отстоявшие свободу страны от нацистских захватчиков, и современные герои, которые с оружием в руках защищают независимость Родины. Одним из таких был Александр Захарченко — первый глава ДНР», — написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что решение назвать одну из улиц в квартале «Уюн» именем Захарченко принято по многочисленным обращениям общественных организаций региона.