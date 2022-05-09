Чебоксары, 9 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В столице Чувашии в течение дня на улицах городах будет ездить ретротроллейбус с символикой празднования Дня Победы. Раритетное транспортное средство было выпущено с завода 58 лет назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Чебоксар.

https://gcheb.cap.ru/ В Чебоксарах в День Победы будет курсировать «военный» троллейбус

9 Мая в 9 утра на маршрут № 1 выйдет троллейбус 1964 года выпуска с бортовым номером 001. В мэрии отмечают, что в салоне пассажиров встретят тематические украшения и одетые в стиле военных сороковых кондуктор и водитель.

За рулём троллейбуса будет почётный работник МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» Владимир Спиридонов, трудовой стаж которого превышает 48 лет.

«Военный» троллейбус будет курсировать до 18:00.

В администрации добавляют, что в День Победы работу общественного транспорта продлят до полуночи.

Как сообщало ИА REGNUM, основные мероприятия в Чебоксарах начнутся в 10 часов с возложения цветов у Вечного огня. В полдень состоится парад, который сменится шествием «Бессмертного полка». Вечером состоится театрализованный концерт, после которого будет дан праздничный салют.