Пермь, 9 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Перми начался парад в честь Дня Победы. По Октябрьской площади торжественным маршем проходят войска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Перми Парад в Перми

Военный парад станет в регионе одним из наиболее зрелищных и долгожданных праздничных событий, проводимых в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В центре города маршируют пешие колонным, по плацу движется военная техника. После парада начнется шествие «Бессмертного полка».

Стоит отметить, после двухлетнего перерыва парад и акция «Бессмертный полк» проходят в привычном формате.

В День Победы в столице Прикамья подготовлена насыщенная праздничная программа. Запланировано около 150 мероприятий. Весь день в городе будут работать выездные фронтовые бригады. Их участники поздравят ветеранов, которые не смогли присутствовать на торжественном параде. День Победы в Перми завершится 10-минутным салютом.