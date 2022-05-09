Самара, 9 мая, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Скриншот из совместного видеообращения губернатора Самарской области и Дмитрия Колчина Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

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«Этого праздника — самого близкого, самого дорогого сердцу каждого из нас — мы всегда ждем с особым волнением. Вот уже почти восемь десятилетий он несет в себе радость и боль, напоминая о том далеком майском дне, когда была поставлена окончательная точка в разгроме фашистской Германии и ее сателлитов. Ценой героических усилий и величайших жертв нашему народу удалось совершить, казалось бы, невозможное — уничтожить ненавистного врага и избавить мир от коричневой чумы», ­ — говорится в поздравлении.

Азаров отметил, что ростки тех человеконенавистнических идей Третьего рейха сегодня снова дали о себе знать.

«Их проявления мы видим в попытках исказить правду о войне, пересмотреть ее итоги, героизации нацистов и их приспешников. При попустительстве и поддержке «коллективного Запада» неофашизм фактически стал частью государственной идеологии Украины и стран Прибалтики. Поэтому наш долг — поставить этому абсолютному злу надежный заслон, в какие бы «демократические одежды» оно ни рядилось», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Самарский губернатор подчеркнул, что сейчас Россия вновь противостоит нацизму, защищая свободу, национальные интересы, целостность и суверенитет страны.

«Уверен, мы не только отстоим священную память о бессмертном подвиге народа, но и сделаем нашу Родину сильнее. Ведь мы — россияне, и за нами — правда. Сломить нас не удавалось еще никому. Это в нашем национальном характере, в нашей крови, в тех идеалах, традициях и святынях, которые на века завещаны нам поколением победителей», — подчеркнул глава региона.

Азаров также обратился к ветеранам.

«Ваше мужество, стойкость, любовь к родной земле, готовность к самопожертвованию ради ее блага навсегда останутся для нас и наших потомков непревзойденным примером высоты человеческого духа, неустрашимости перед лицом величайших испытаний, веры в Победу. Низкий Вам поклон за все, что Вы сделали для страны, для ее настоящего и будущего», — сообщи глава региона.

Он поздравил жителей Самарской области с Днем Победы и пожелал им благополучия, счастья, здоровья, мирного неба над головой, а также успехов во всех начинаниях во имя величия и процветания Самарской области и нашей России.