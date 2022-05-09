Москва, 9 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Запущенные на орбиту в декабре 2021 года спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» успешно введены в эксплуатацию. Об этом сообщает компания-оператор спутниковой группировки ФГУП «Космическая связь».

Minsvyaz.ru Спутник

Геостационарные телекоммуникационные спутники введены в эксплуатацию в позициях 103° и 145° в. д. Ввод в эксплуатацию двух спутников позволил довести общее число аппаратов в составе группировки до 13.

«С вводом в эксплуатацию двух новых КА компания выходит на четвертое место в мире среди крупнейших спутниковых операторов», — отметил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.

Спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» будут обеспечивать услуги связи, цифрового телерадиовещания и доступа к сети интернет. Расчётный срок работы спутников составляет не менее 15 лет.