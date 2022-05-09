Оренбург, , 08:38 — REGNUM В Оренбурге на площади им. В. И. Ленина начался парада. Он станет ключевым мероприятием в честь Дня Победы. Память павших за свободу Родины почтили минутой молчания.

Парад в Оренбурге. Стоп кадр ГТРК «Оренбург»

По главной городской площади марширует личный состав Оренбургского гарнизона, проходит военная техника. Колонну военной техники возглавил легендарный танк Т-34.

Парад в Оренбурге ГТРК «Оренбург»

Завершится торжественное прохождение войск театрализованным представлением.

Стоит отметить, к Дню Победы на площади установили крытые трибуны на 3,5 тыс. мест. Они предназначались участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам концлагерей, ветеранам локальных войн и военных конфликтов, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», активистам ветеранского движения, военнослужащим, не задействованным в Параде Победы, членам семей военных, семьям погибших воинов в спецоперации, участникам военно-патриотических детских организаций, Почётным гражданам города Оренбурга, представителям религиозных конфессий, работникам здравоохранения, отличившимся сотрудникам предприятий и организаций, победителям радиовикторины к 9 Мая.