Московская область, 17 апреля, 2013, 21:05 — ИА Регнум. "Анализ корреспонденции за первый квартал показал - 99% случаев относятся к завышению не тарифа, а объемов потребления", - сообщила министр правительства Московской области по ценам и тарифам Марина Файрушина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля президент России Владимир Путин раскритиковал рост тарифов ЖКХ, который в ряде регионов превысил 200%, и дал распоряжение ограничить рост тарифов 6% в год.

По словам Файрушиной, "врио губернатора Андрей Воробьев ориентирует областное правительство и наш комитет на максимальное их сдерживание. Но в подавляющем большинстве случаев мы выявляем завышение платы, а не тарифов". По сообщению пресс-службы подмосковного комитета по тарифам и ценам, в 2012 году комитет получил около 630 жалоб от жителей, организаций-потребителей коммунальных услуг и прокуратуры. Проверил факты по каждому обращению. В результате проведено 43 проверки - выявлены нарушения в 35 организациях. Плюс было проведено 17 плановых проверок. Наложено 28 административных штрафов на сумму 3,5 млн рублей.

В 2011 году на федеральном и региональном уровнях было принято решение о сохранении в первом полугодии 2012 года тарифов на коммунальные услуги на уровне предыдущего года. Для населения сохранены тарифы, действовавшие в 2011 году на электро- и теплоснабжение, водоснабжение, в том числе горячее, водоотведение, розничные цены на сжиженный газ. "Шквал жалоб мы получили в 1 квартале текущего года. Если за весь 2012 год было 630 жалоб, то только в 1 квартале этого - их уже более 400. Но факты подтвердились всего в 5 случаях, что составляет чуть более 1%. Это говорит о том, что проблемы массовых нарушений в применении тарифов в Подмосковье нет", - заверила Файрушина.

Кроме тарифов комитет контролирует и стандарты раскрытия информации - то есть как ресурсопоставляющие и управляющие компании информируют потребителей о своей деятельности и расценках на свои услуги.

В 2012 году выявлено 106 нарушителей. В 1 квартале этого года их уже 186 (90 в сфере водоснабжения и водоотведения; 96 в сфере теплоснабжения и 65 - в сфере электроэнергетики).

Файрушина рассказала, как "правильно" жаловаться на тарифы на примере конкретной "платежки". Во-первых, нужно убедиться, что это действительно тариф - в соответствующей графе документа размеры расценок на единицу отпускаемого ресурса до 1 июля должны быть такими же, как и в декабре прошлого года.

"Если в графе "тариф" что-то не так, то в первую очередь следует обратиться в управляющую компанию, которая начисляет платежи. Там должны дать разъяснения. Если потребитель услуг не удовлетворен ответом, то он должен обратиться в муниципалитет. Если и там ответ не дан, либо он не удовлетворяет требованиям, то нужно обращаться к нам в Комитет по поводу применяемых тарифов. По вопросам нормативов и платежей - в Государственную жилищную инспекцию или Роспортебназдор. Если есть какие-то другие принципиальные вопросы, то житель может обратиться и в Минстройжилкомхоз области для проведения комплексной проверки", - пояснила министр.