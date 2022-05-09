Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Движение неприсоединения могут воссоздать африканские страны из-за давления на них со стороны стран Запада в вопросе введения антироссийских санкций. Об этом 8 мая написал обозреватель Робби Грамер в своей статье для издания Foreign Policy.

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По мнению автора, попытки США и Европейского союза оставить Россию в изоляции, привлекая к своей коалиции все большее число стран, не находят понимания в Африке.

«Открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть выстрелом в ногу, особенно когда происходит по принципу «с нами или против нас», — отмечает в своей статье Грамер.

Также он уточняет, что подобная политика Запада уже стала причиной дискуссии в политических кругах Африки о возрождении движения неприсоединения, существовавшего во времена холодной войны. Такой шаг, как указывает обозреватель, позволили бы государствам Африканского континента избежать втягивания в конфронтацию двух лагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Болгария предлагает Еврокомиссии отложить введение эмбарго на поставки российской нефти на два года.