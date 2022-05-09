Нью-Дели, 9 мая, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Как минимум девять человек погибли, ещё 16 пострадали в результате ДТП в индийском штате Телангана. Об этом 8 мая сообщает издание New Indian Express.

ДТП

По предварительным данным, столкновение двух с грузовиков произошло в городе Камаредди вечером 8 мая. Грузовой автомобиль столкнулся с мини-грузовиком Tata Ace, в открытом кузове которого ехали люди.

В результате столкновения на месте ДТП погибли девять человек, ещё 16 были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести в больницы ближайших населённых пунктов. Отмечается, что состояние пострадавших врачи охарактеризовали как тяжёлое.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на востоке Боливии.