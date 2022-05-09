Минск, 9 мая, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы, заявив, что Минск не устанет напоминать Европе о поставивших точку во Второй мировой войне.

President.gov.by Александр Лукашенко

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Он напомнил, что День Победы — «великий праздник, ставший символом отваги, доблести и жертвенности миллионов советских людей».

«Которые в июне 1941 г. мужественно приняли удар варварской, античеловечной идеологии нацизма и победили», — отметил он.

«Мы помним всех безвинных жертв циничных экспериментов и чудовищной жестокости гитлеровских палачей. И не устанем напоминать народам Европы о том, кто поставил точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества», — добавил Лукашенко.

Он пожелал, чтобы в каждом белорусском доме всегда были мир и согласие.