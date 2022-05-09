Курган, , 08:06 — REGNUM В Кургане День Победы будет по-летнему тёплым, сухим и ветреным. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Курган. Парад Победы 2022 год. Пресс-служба горадминистрации Кургана

Днём ничто не помещает проведению парада и шествию «Бессмертного полка». Температура атмосферного воздуха в Кургане +20…+22°, по области +17…+22°.

Осадки не прогнозируются, при этом порывы сухого ветра будут достигать до 14 м/с.

Напомним, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов до 26 мая.

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