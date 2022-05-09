Оренбург, 9 мая, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил оренбуржцев с Днём Победы.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

«Наш народ совершил величайший подвиг, освободив мир от фашизма. Победу приближали на фронте и в тылу. Низкий поклон ветеранам, детям войны, труженикам тыла. Опаленные войной, тяжелым трудом, они остались несломленными. Мы перед ними в неоплатном долгу!», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что сейчас России снова приходится бороться за своё будущее. »Мы вынуждены защищать безопасность своей страны, чтобы война вновь не пришла к нашему порогу. Наш священный долг — сохранить свою Родину свободной и независимой», — сказал Паслер.

Напомним, более 400 тыс. оренбуржцев ушли на фронт. Они отстаивали подступы к Москве, сражались под Ленинградом, на Курской дуге, участвовали в освобождении Европы от фашизма, штурмовали Берлин. Более 185 тыс. человек не вернулись с полей сражений.

В Оренбуржье были эвакуированы десятки предприятий, тысячи тонн оборудования. В тяжелейших условиях военного лихолетья Оренбуржье сдало государству 124 млн пудов зерна, 6,2 млн пуда мяса и иной сельскохозяйственной продукции. За всем этим — героический, самоотверженный труд стариков, женщин и подростков, заменивших, ушедших на фронт мужчин. В годы войны край стал домом для 240 тысяч эвакуированных.