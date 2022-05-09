Чебоксары, , 08:04 — REGNUM В Чувашии массовые мероприятия в честь Дня Победы впервые с начала пандемии пройдут в очном формате. Главной площадкой станут Чебоксары: в числе основных событий — возложение цветов, парад, шествие «Бессмертного полка», акция «Вальс Победы». Завершится праздник фейерверком, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы администрации Чебоксар.

Мероприятие в честь Дня Победы в Чебоксарах https://gcheb.cap.ru

Мероприятия в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне в Чебоксарах начнётся в 10:00 с возложения цветов к Вечному огню в мемориальном парке «Победа».

В полдень на площади Республики состоится торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники с участием свыше 1000 человек и свыше 50 единиц боевой техники. После парада по площади пройдёт шествие «Бессмертного полка», в котором ожидается участие около 20 тыс. жителей Чебоксар.

Ещё одно крупное мероприятие — акция «Вальс Победы», которая начнётся в 15:00 в мемориальном парке «Победа». В нём примут участие жителей всех поколений города.

Традиционно на Красной площади состоится театрализованный концерт, который начнётся в 19:00. После его завершения, в 21:00, будет дан салют Победы.

Отметим, что ранее в Чебоксарах прошёл парад дошколят, состоялись книжная выставка под открытым небом и патриотическая акция «Книжный марш Победы», в рамках которой студенты пронесли 77 произведений, посвящённых событиям и героям военных лет. В их числе — «Горячий снег» Юрия Бондарева, «А зори здесь тихие» и «В списках не значился» Бориса Васильева, «Сын полка» Валентина Катаева, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Солдатские дети» Леонида Агакова, «Вăрçăпа çĕнтерÿ» Мигулая Ильбека.

Отметим, что в рамках акции «Книжный марш Победы» участники шествуют по улицам сел и городов к Вечному огню и к памятникам погибшим воинам, взяв в руки книги о Великой Отечественной войне. Директор Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки Тамара Григорьева отмечает, что «хранителями памяти поколений были и остаются художественные произведения». По её словам, «лучшие книги о войне сохранили для потомков память о мужестве и героизме советских солдат и офицеров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что День Победы является священной датой в истории России, а подвиг советского народа, «сокрушившего нацизм, — это «прививка» на века от пагубной заразы, которой является фашизм».