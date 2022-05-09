Улан-Удэ, , 08:03 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей республики с Днём Победы. Он принял участие в традиционном митинге на Мемориале Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Митинг в Улан-Удэ, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Телеграмм-канал Алексея Цыденова

По его словам, 9 мая — это праздник, который напоминает нам, какую великую цену заплатила наша страна за победу над фашизмом.

«Сегодня, как и в те тяжёлые годы, мы получаем сводки боёв. Наши военнослужащие продолжили священное дело своих дедов и снова вышли на бой с нацизмом», — отметил он.

Алексей Цыденов подчеркнул, что победить нацизм страна может только объединившись.