Мариуполь, ДНР, , 08:02 — REGNUM За минувшие сутки, с 08:00 8 мая до 08:00 9 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 408 человек, включая 65 детей. Об этом 9 мая сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 08:00 9 мая в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 29 562 человека.