Уфа, 9 мая, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Поздравление с Днём Победы направил президент России Владимир Путин в адрес главы Башкирии Радия Хабирова. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба главы региона.

Кремль

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«Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю Вас с Днём Победы. Этот священный праздник отмечает вся Россия, он дорог каждому из нас. Мужество и самоотверженность наших предков всегда будут для нас вдохновляющим примером. Они встали на пути врага, с честью прошли через все испытания, отстояли свободу и независимость Отечества. И победили!» — говорится в сообщении.

Путин пожелал Хабирову здоровья, успехов и всего самого доброго.

Отмечается, что поздравления в адрес главы Башкирии также направили председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.