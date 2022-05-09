Москва, 9 мая, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В нашей стране каждую семью коснулась Великая Отечественная война, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Следите за развитием событий в трансляции: «Одна на всех — мы за ценой не постоим. Посвящение Дню Победы — трансляция»

«Мой дедушка Мухин Петр Тихонович погиб осенью 41-го, защищая город Тихвин Ленинградской области. Маме было 5 лет. У бабушки погибли братья, у трёх её сестёр — мужья. У папы — старший брат, ему было 16 лет. Он был матросом, под Сталинградом перевозил раненых. Погиб. Из близких родственников — мужчин с войны никто не вернулся», — написал Володин в телеграм-канале.

В России всегда будут помнить тех, кто отдал жизнь, защищая страну.

«Не забудем, какой ценой досталась Победа. Не позволим переписать историю, перечеркнуть подвиг народа! С Великим Праздником!» — поздравил спикер Госдумы.