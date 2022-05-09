Чебоксары, , 07:58 — REGNUM День Победы является священной дата в истории России, а подвиг советского народа, «сокрушившего нацизм — это «прививка» на века от пагубной заразы, которой является фашизм». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Об этом говорится в поздравлении главы Чувашии Олега Николаева с 77-й годовщиной Победы.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель региона отметил, что 9 мая — «священная дата в истории нашей страны»: Победа досталась «героическими подвигами отцов и дедов», о которых новое поколение хранит «святую память». Олег Николаев также выделил вклад чувашского народа «в общую борьбу за свободу и независимость Родины»:

«28 предприятий были эвакуированы в Чувашию. Было налажено производство боеприпасов, комплектующих для авиационной, танковой, морской техники. В суровые годы войны столица Чувашии превратилась в крупный медицинский центр. В Чебоксарах располагались четыре эвакогоспиталя».

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Из Чувашии на фронт были призваны более 208 тыс. жителей, или пятая часть населения республики. Каждый второй (106 тыс. человек) не вернулся домой. К концу 1941 года 80% всей выпускаемой продукции в Чебоксарах было ориентировано на нужды фронта, в том числе на строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

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Глава Чувашии заявил, что «героические страницы истории» объединяют общество, а российские солдаты и офицеры во время специальной военной операции на Украине «демонстрируют профессионализм и лучшие качества российского воина».

«Память о беспримерном подвиге нашего народа, сокрушившего нацизм, отстоявшего родную землю от врага — это «прививка» на века от пагубной заразы, которой является фашизм. Безмерная благодарность российским военнослужащим, которые сегодня, как их деды и прадеды 77 лет назад, проявляют стойкость и мужество, доблестно защищая Донбасс и мирное население от нацистов», — отмечается в поздравлении.