Москва, 9 мая, 2022, 07:56 — ИА Регнум. На площадках Россотрудничества в 76 странах мира в День Победы пройдёт показ художественного фильма «Африка», посвящённого блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Института развития интернета (ИРИ).

Блокадная ночь в Ленинграде

Представители ИРИ, при поддержке которого была создана картина, передали копии фильма в Австрию, Венгрию, Испанию, Сербию, Египет, Индию, Китай, Аргентину и многие другие страны. Также 9 мая «Африка» выйдет в кинотеатральный прокат в России.

Картина будет показываться в российских кинотеатрах в течение недели. Позже фильм будет показан в детских лагерях и школах.

Режиссёрами художественного фильма о блокадном Ленинграде выступили Дарья Биневская и Надежда Славецкая. Главные роли в фильме исполнили Екатерина Гусева, Алексей Родионов, Олег Чугунов, Игорь Петренко и Марк Вдовин.