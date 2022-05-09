Красноярск, , 07:55 — REGNUM Память героев Великой Отечественной войны почтили 9 мая в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

На площади перед мемориалом Победы собрались ветераны, труженики тыла и дети войны, жители и гости Красноярска, представители краевой и городской власти, силовых структур и так далее.

Выступил губернатор Красноярского края Александр Усс. «Сюда, к мемориалу Победы, к Вечному огню приходят тысячи людей, чтобы поклониться победителям, выразить безмерную благодарность всем, кто сражался на фронтах, ковал победу в тылу, восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство», — отметил он.

Участники митинга почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и троекратным ружейным залпом. Собравшиеся возложили венки и цветы к Вечному огню.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 9 мая пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Победы.

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