Донецк, , 07:49 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибра 122 мм. Об этом 9 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:20 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее в результате обстрелов села Новопетриковка в Донецкой Народной Республике со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя.

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