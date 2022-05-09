Вашингтон, 9 мая, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Выпуск переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin планирует удвоить Javelin, составляет 2,1 тыс. в год. — компания-производитель данного вида вооружения. Об этом 8 мая заявил глава компании Джим Тайклет в интервью CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM ПТРК Javelin

По словам Тайклета, мощность предприятий, выпускающих Javelin, составляет 2,1 тыс. в год. Lockheed Martin намеревается нарастить производство до 4 тыс. в год. Тайклет уверяет, что для достижения такого уровня производства понадобится от нескольких месяцев до двух лет. Компания уже начала закупку оборудования, необходимого для расширения производства, и проводит необходимую работу с поставщиками.

Глава Lockheed Martin пояснил, что компания не боится невостребованности произведённых объёмов ПТРК в случае, если завершится конфликт на Украине, куда в настоящее время поставляются ракетные комплексы. Тайклет пояснил, что современные виды вооружения останутся актуальны и востребованы, так как кроме украинского конфликта в мире есть и другие. В частности, Тайклет напомнил о конфликтах с участием Ирана и КНДР, которые вряд ли будут завершены в ближайшем будущем.