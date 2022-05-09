Салехард, 9 мая, 2022, 07:41 — ИА Регнум. На Ямале в День Победы намечается небольшой дождь и + 15°C. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Вахта памяти. 9 мая. Ямал.

Всенародный праздник Ямал встречает переменной облачностью, днём + 10…+ 15°C.

Напомним, в ЯНАО впервые за два года шествие «Бессмертного полка» пройдёт в очном формате. На него уже заявилось более 30 тысяч ямальцев.