Екатеринбург, , 07:41 — REGNUM Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем о том, какой огромный вклад внесла Свердловская область и уральцы в достижение Победы. Об этом в своем поздравлении с Днём Победы заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава региона отметил, что в связи с непростой политической ситуацией, наследникам воинской доблести и славы особенно важно защитить великую Победу, историческую память и правду, имена и подвиги героев Отечества. «Мы вновь смыкаем ряды и встаем плечом к плечу, чтобы сберечь все то, что нам дорого: наши национальные интересы и ценности, наши традиции и культуру, а самое главное — наших людей», — подчеркнул Куйвашев.

Свердловский губернатор отметил мужество и героизм уральцев, сражавшихся с нацистской Германией на полях боя и в тылу. Он напомнил, что Средний Урал в годы войны обеспечивал страну танками и снарядами, лекарствами и продовольствием. Невероятные объёмы производства были обусловлены общей целью — всё для фронта, всё для Победы! — обратил внимание глава региона.