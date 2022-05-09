Екатеринбург, 9 мая, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге утром 9 мая традиционно прошла торжественно-траурная церемония «Память». Первые лица возложили цветы на Широкореченском военно-мемориальном комплексе, сообщает свердловский департамент информполитики.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Вечный огонь на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге

Участие в ней приняли врио командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, губернатор Евгений Куйвашев, митрополит Евгений и другие. Церемония открыла празднование Дня Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, на мемориале захоронены воины, скончавшиеся в госпиталях Свердловска в годы войны. Напомним, также в Екатеринбурге состоятся официальный парад в честь 77-летия Победы, гала-концерт и многие другие мероприятия. Завершится праздничный день традиционно салютом.