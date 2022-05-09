Красноярск, 9 мая, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель краевого Законодательного собрания Алексей Додатко поздравили жителей региона с Днём Победы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, поздравление опубликовано 9 мая на официальном сайте региона.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

«Этот священный праздник неподвластен времени. Он стал символом торжества справедливости, самым дорогим достоянием нашей Отчизны. Девятое мая сорок пятого положило начало новой жизни, новому миру», — говорится в поздравлении.

Первые лица края напомнили, что сибиряки во время Великой Отечественной войны сыграли решающую роль в боях за столицу, отважно действовали на других направлениях. А город Красноярск в тылу стал надёжной опорой фронта, мощным центром оборонной промышленности.

«Сегодня наследники легендарного поколения отстаивают право страны на безопасность, противостоят попыткам предать забвению общую историю», — подчеркнули Усс и Додатко.

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