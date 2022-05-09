«Священный праздник»: красноярцев поздравили с Днём Победы
Красноярск, 9 мая, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель краевого Законодательного собрания Алексей Додатко поздравили жителей региона с Днём Победы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, поздравление опубликовано 9 мая на официальном сайте региона.
«Этот священный праздник неподвластен времени. Он стал символом торжества справедливости, самым дорогим достоянием нашей Отчизны. Девятое мая сорок пятого положило начало новой жизни, новому миру», — говорится в поздравлении.
Первые лица края напомнили, что сибиряки во время Великой Отечественной войны сыграли решающую роль в боях за столицу, отважно действовали на других направлениях. А город Красноярск в тылу стал надёжной опорой фронта, мощным центром оборонной промышленности.
«Сегодня наследники легендарного поколения отстаивают право страны на безопасность, противостоят попыткам предать забвению общую историю», — подчеркнули Усс и Додатко.
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