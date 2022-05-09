Москва, 9 мая, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Члены российского экипажа Международной космической станции Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили соотечественников с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Видеопоздравление опубликовано 9 мая пресс-службой Роскосмоса.

Vk. com/roscosmos Вид с МКС на Землю

Космонавт Артемьев назвал победу в Великой Отечественной войне величайшим событием XX века, изменившим судьбу всего человечества. Денис Матвеев добавил, что в историю навсегда вписаны героизм и стойкость тех, кто ковал победу над нацизмом.

«Наша страна заплатила за Победу самую высокую цену в истории человечества. Пока мы помним тех, чьи жизни унесла война, кто остался на полях сражений, отмечаем и чтим этот день — мы непобедимы. С праздником великой Победы!», — поздравил космонавт Матвеев.