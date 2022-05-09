Токио, 9 мая, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Два корабля патрульной службы Китая зашли в территориальные воды спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые Япония считает своими, сообщает 9 мая японский телеканал NHK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Япония

Патрульные корабли попытались приблизиться к японских рыболовецким судам. Япония направила в район собственные суда и призвала КНР покинуть территориальные воды Японии, которые Китай таковыми не считает.

Споры вокруг островов Дяоюйдао ведутся уже давно. Япония утверждает, что владеет ими с 1895 года, однако Пекин доказательно и с полным набором фактологической информации показывает, что на японских картах 1783 и 1785 годов эти острова обозначены как китайская территория.

По окончанию Второй Мировой войны острова были захвачены США и переданы Японии в 1972 году. Тайвань также считает незаконным владение Японией этими островами. Отметим, что точно также Япония пытается претендовать на русские Курилы. Только в данном случае принадлежность островов России бесспорна и юридически, и исторически, и фактически.