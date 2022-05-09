Москва, , 07:19 — REGNUM Министерство обороны России 9 мая опубликовало ряд документов о подвигах украинцев — бойцов Красной армии.

Флаг Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) Иван Шилов © ИА REGNUM

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Материалы опубликованы в разделе «Во власти преступного беспамятства», где рассказывается о преступлениях украинской власти против исторической памяти.

«Опубликованные документы свидетельствуют, что Красная Армия была поистине многонациональной. В рядах ее бойцов, помимо прочих, было много украинцев, жертвовавших собой и совершавших героические подвиги за свободу нашей великой Родины», — сказано в сообщении министерства.