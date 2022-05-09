Абакан, 9 мая, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов и председатель Верховного совета республики Владимир Штыгашев поздравили жителей региона с Днём Победы.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

«9 Мая — один из самых дорогих и значимых праздников для всех россиян», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте региона.

«Память о Великой Победе не меркнет с годами, она была и остаётся для нашего народа символом национальной гордости, воинской славы и доблести, навечно вписанной в героические страницы истории Советского государства», — подчеркнули Коновалов и Штыгашев.

Первые лица республики отметили, что ветераны Великой Отечественной войны служат примером для военнослужащих Вооружённых сил России, которые сегодня спасают мирных людей в Донбассе и ведут борьбу с неонацизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии 9 мая состоится шествие «Бессмертного полка». В Парке Победы будет организована культурная программа, вечером состоится общественная акция «Свеча памяти».

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