Харбин, Китай, , 07:13 — REGNUM Памятные мероприятия по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в китайском городе Харбине, сообщили 9 мая в генеральном консульстве России в Харбине.

Харбин — наш!

«Память о воинах нашей страны, боровшихся с фашизмом и милитаризмом, бережено хранят в Северо-Восточном Китае и передают из поколение в поколение», — заявил генеральный консул Владимир Ощепков.

Вени и живые цветы были возложены 8 мая к памятнику Красной Армии на одной из площадей этого города на Северо-Востоке Китая. 9 мая венки были возложены на советском воинском мемориальном комплексе на православном участке кладбища Хуаншань, где захоронены 111 павших солдат Красной Армии, отдавших жизни в 1945 году за освобождение Китая от японских фашистов.

Как отметил Ощепков, у местной общественности за последние годы сложилась традиция посещать в начале мая памятники и захоронения солдат Красной Армии. Прошло также и шествие «Бессмертного полка» в Харбине.