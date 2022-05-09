Вашингтон, 9 мая, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Причинами возможного глобального экономического замедления рынка может стать наложение двух кризисов, вызванных пандемией и ситуацией на Украине. Такое заявление сделал 8 мая миллиардер, соучредитель Microsoft и филантроп Билл Гейтс, сообщает Bloomberg.

Mueller. MSC Билл Гейтс

Гейтс пояснил, что ситуация вокруг Украины усугубила кризис, возникший в связи с пандемией коронавируса, когда уровень государственного долга США был уже достаточно высоким и возникли первые проблемы в логистических цепочках.

Гейтс указал, что сдерживание инфляции повышением ключевых ставок Штатами, Британией и другими странами сможет помочь только в краткосрочной перспективе. В конечном итоге такая экономическая политика приведёт, по мнению Гейтса, к глобальному экономическому замедлению рынка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что основные индексы фондового рынка США завершили снижением торги 6 мая — последнего рабочего дня недели.