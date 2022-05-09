Ханты-Мансийск, , 07:09 — REGNUM Погода в Югре порадует жителей в День Победы отсутствием осадков и теплом. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сургут Mariluna

Югра, накануне пережившая снежную бурю, 9 мая вновь расцветёт. Днём синоптики обещают переменную облачность и отсутствие осадков. Что немаловажно, ведь в регионе состоится авиационный «Бессмертный полк» с участием женской пилотажной группы «Барсы».

Температура атмосферного воздуха в Югре 9 мая днём + 15…+ 20°C. Ветер юго-западный с порывами 5-10 м/с.

Отмечается, что тёплая погода намечается в регионе 10 и 11 мая. Днём преимущественно без осадков, + 16…+ 21°C.

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