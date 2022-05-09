Донецк, 9 мая, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Вооруженные формирования Украины на рассвете 9 мая дважды обстреляли Горловку, сообщили в представительствеДонецкой Республики в Совместном центре по контролю и координации.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Первый обстрел был произведен со стороны Шумов, второй — со стороны Дзержинска.

Использовались крупнокалиберные минометы.