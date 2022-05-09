Омск, 9 мая, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель областного Заксобрания Владимир Варнавский поздравили жителей региона с Днём Победы.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы!

По словам первых лиц региона, российский народ по-прежнему остаётся народом-освободителем.

«Поздравляем вас с главным праздником нашей страны — Днём Победы!» — говорится в сообщении, опубликованном 9 мая на официальном сайте региона.

«Современное поколение россиян показывает миру, что достойно памяти своих ветеранов. Российская армия вновь ведёт непримиримую битву с возродившимся нацизмом. Он обязательно будет побеждён, потому что наш народ всегда был и остаётся народом-освободителем», — подчеркнули Бурков и Варнавский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске перед Днём Победы привели в порядок городские памятники и мемориалы.

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