Пермь, , 06:50 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил пермяков с Днём Победы.

День Победы permkrai.ru

«9 мая — священный день для нашей страны. Ровно 77 лет назад завершилась самая страшная и разрушительная война, равной которой не было в истории. Только благодаря мужеству, стойкости и силе духа наши предки выстояли и вернули долгожданный мир и покой. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась Победа. Долг каждого из нас — бережно передавать память о великом подвиге новым поколениям», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что вклад жителей Прикамья в Великую Победу — героический. Более 500 тыс. пермяков ушли на фронт, принимали участие в самых жестоких и решающих сражениях. Именно на территории Прикамья была сформирована 62-я гвардейская танковая бригада легендарного Уральского добровольческого корпуса.

Сотни тысяч человек трудились в тылу. Поставляли армии пушки, авиадвигатели, бронекатера, каски, сапоги, уголь, нефть, порох. На пермской земле была развёрнута крупная госпитальная база. Города и села принимали эвакуированных из Ленинграда.

Сегодня заслуги Прикамья оценены по достоинству. Двум городам — Перми и Лысьве — присвоены почетные звания городов трудовой доблести. Но мы знаем – жители всего региона проявили поистине железную выдержку.

«Уважаемые ветераны! Огромное счастье, что сегодня мы можем лично сказать вам спасибо — за Победу, за жизнь, за мирное небо. Мы всегда будем гордиться вами и равняться на вас. От всей души желаю крепкого здоровья, долголетия, благополучия — вам и вашим близким. С Днем Великой Победы!», — сказал Дмитрий Махонин.