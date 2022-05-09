Тюмень, 9 мая, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В Тюмени 9 мая будет тепло и солнечно. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Концерт у дома ветерана Великой Отечественной войны. Тюмень.

Днём в Тюменской области намечается переменная облачность, без осадков. Температура атмосферного воздуха днём + 18… + 23 °C. Ветер юго-восточный с порывами 6–11 м/с.

Отмечается. что аналогичная погода ожидается в регионе 10 и 11 мая. Разве что 11 мая прогнозируется увеличение порывов ветра до 17 м/с.