Красноярск, , 06:44 — REGNUM Площадь лесных пожаров за сутки превысила тысячу гектаров в Красноярском крае. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба регионального лесопожарного центра.

Лесной пожар

По данным на утро (09:22 по местному времени) 9 мая на территории региона действует 13 лесных пожаров общей площадью 1003 гектара. За сутки площадь горения возросла на 46 гектаров: сутки назад, утром 8 мая площадь природных пожаров составляла 957 гектаров.

Возгорания зарегистрированы в восьми районах, угроза населённым пунктам отсутствует. К борьбе с огнём привлечены 216 человек, задействовано 34 единицы спецтехники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в России было ликвидировано 197 лесных пожаров на площади 10 427 га.

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