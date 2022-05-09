Екатеринбург, 9 мая, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В Историческом сквере Екатеринбурга 9 мая состоится традиционный гала-концерт. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Департамент информполитики Свердловской области Исторический сквер

Он начнётся в 19:00 по местному времени. Вначале зрителей ожидает музыкальная программа «Дороги памяти». А затем перед собравшимися выступят Николай Расторгуев с группой «Любэ» и Полина Гагарина. Программа каждого из них продлится около часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая отмечается 77-летие Победы над нацистской Германией.