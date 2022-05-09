Токио, 9 мая, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Крупным падением индексов открылись торги на на Токийской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют 9 мая данные торгов.

Японская йена

Базовый индекс Nikkei, отражающий изменения курсов акций ведущих компаний Японии, упал больше, чем на 2% до отметки 25 422,14 пункта. Местные аналитики связывают падение со снижением индексов на Уолл-стрит в США из-за опасений инвесторов перед возможным ужесточением монетарной политики американской Федеральной резервной системой (ФРС).

На прошлой неделе ФРС, выполняющая функции финансового регулятора в США, в целях борьбы с инфляцией повысила базовую процентную ставку на 0,5 п. п., до 0,75-1%. В ФРС также указали на уместность дальнейшего увеличения целевого диапазона ставки по федеральным фондам.

Кроме того, отмечается укрепления курса национальной японской валюты по отношению к доллару. С момента открытия торгов курс укрепился на 0,22% и составил 130,8-130,81 йен за доллар.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении курса йены к доллару до минимума за последние 20 лет.