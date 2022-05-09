Екатеринбург, 9 мая, 2022, 06:21 — ИА Регнум. В микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге жестоко избили девушку. Об этом пишут очевидцы в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Полиция

Как следует из видеозаписи, экзекуции подверглась одна из девушек. Некий юноша пытался за неё заступиться, но тоже пострадал.

В городском УМВД пояснил журналистам, что участники конфликта уже установлены. Заявлений в полицию не было, тем не менее правоохранительные органы проводят проверку.