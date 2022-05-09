Новосибирск, , 06:15 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что 9 Мая стал символом беспримерного мужества. Об этом он сказал, поздравляя новосибирцев с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Андрей Травников

«Этот день стал символом беспримерного мужества, единства и духовного величия нашего народа. В этом празднике — торжество обретённой свободы, вера в собственные силы, гордость за свое Отечество, — отметил Травников. — Дорогие ветераны! Мы никогда не забудем вашего подвига. Вы отстояли независимость и целостность нашей Родины. Ваше мужество, стойкость и верность долгу всегда будут для нас примером истинной любви к стране. Завоеванная вами Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, помогает преодолевать трудности и идти вперёд».

Он пожелал «всем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия».