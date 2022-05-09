Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:10 — REGNUM В школе №24 на территории Нижнего Тагила Свердловской области открыли мемориальную доску в честь фронтовика и одного из руководителей образовательного учреждения Николая Николаевича Девятерикова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Мемориальная доска фронтовику Фото: ntagil.org

Девятериков родился в 1925 году в Нижегородской области. В 1943–1945 годах был командиром огневой группы 32-й гвардейской миномётной бригады. Родина отметила его Орденом Отечественной войны, медалями: «За взятие Берлина», «За отвагу», «За освобождение Праги» и многими другими.

В 1955 году он возглавил 24-ю школу, выпускником которой являлся. Он добился того, чтобы для детей и подростков построили новую современную школу. Скончался Девятериков в 2007 году.