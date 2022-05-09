Кемерово, 9 мая, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Губернатор Сергей Цивилёв поздравил жителей Кемеровской области с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что 9 мая 1945 года — «без преувеличения, святая страница нашей истории».

Правительство Кемеровской области Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв

«В этот день завершилась самая жестокая, самая страшная война в истории планеты. Десятки миллионов людей были уничтожены, сотни городов и сёл разрушены, а то и стёрты с лица земли. И только ценой неимоверных усилий, беспримерного мужества и самоотверженности советских солдат гитлеровская армия была изгнана с территории нашей страны, а затем наголову разбита войсками СССР и его союзников, — отметил глава региона. — Жители Кузбасса внесли весомый вклад в Великую Победу, каждый день военного лихолетья совершая воинские и трудовые подвиги».

По официальным данным, в 1941–1945 годах военкоматы Кемеровской области призвали более 400 тысяч кузбассовцев. Они сражались на всех фронтах, участвовали в ключевых битвах под Москвой, Сталинградом и Ленинградом. Около 160 тысяч жителей Кузбасса не вернулись.