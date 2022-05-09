Порт-о-Пренс, 9 мая, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Группа граждан Турции, в том числе несколько женщин, были похищены во время путешествия по Гаити. Об этом 8 мая сообщает новостной портал Haiti24.

Clker-Free-Vector-Images Похищение

Восемь граждан Турции, которые ехали в автобусе по маршруту «Гаити — Доминиканская Республика» были похищены неизвестными вооружёнными людьми на автостраде №8 в районе Круа-де-Буке. Уточняется, что правительство Гаити уже в курсе произошедшего.

Предполагается, что туристов из Турции могли похитить члены банды 400 Mawozo, промышляющей в районе, где произошёл инцидент, и специализирующейся на похищении людей с целью получения выкупа.

На настоящий момент о судьбе похищенных ничего не известно, выкуп за пропавших граждан Турции никто не требовал. Отмечается, что в районе города Круа-де-Буке участились столкновения между бандами, конкурирующими за контроль над территорией. В этом же районе был похищен советник доминиканского посольства в столице Гаити Карлос Гильен Татис, которому пришлось провести четверо суток в плену у бандитов.