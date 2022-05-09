Ашхабад, , 06:02 — REGNUM Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов 9 мая поздравил сограждан с Днем Победы.

Туркмения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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День Победы — «праздник, напоминающий человечеству о необходимости жить в мире, дружбе, солидарности, воспитывающий в поколениях высокие чувства патриотизма и гуманизма», сказано в поздравительном сообщении.

Годы Великой Отечественной войны были самыми трагическими в истории человечества, во имя мирной и счастливой жизни будущих поколений «мужественные соотечественники проявляли на полях сражений невероятную отвагу, бесстрашие, тем самым являя высокий пример беззаветного служения Отечеству», отметил Бердымухамедов.