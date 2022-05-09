Ашхабад, 9 мая, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов9 маяпоздравил сограждан с Днем Победы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Туркмения

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День Победы — «праздник, напоминающий человечеству о необходимости жить в мире, дружбе, солидарности, воспитывающий в поколениях высокие чувства патриотизма и гуманизма», сказанов поздравительном сообщении.

ГодыВеликой Отечественной войныбыли самыми трагическими в истории человечества, во имя мирной и счастливой жизни будущих поколений«мужественные соотечественники проявляли на полях сражений невероятную отвагу, бесстрашие, тем самым являя высокий пример беззаветного служения Отечеству», отметилБердымухамедов.