Екатеринбург, 9 мая, 2022, 05:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге начала работу фотовыставка, посвящённая детям Донбасса. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Миссия «Сути времени» в ДНР Памятник детям Донбасса

Экспозиция разместилась возле Храма-на-Крови под открытым небом. На ней представлены материалы о восьмилетней гуманитарной катастрофе в Донбассе. Чёрно-белые фотографии, сделанные российскими военными корреспондентами, передают трагедию и ужас, которые пережили дети, восемь лет живущие в зоне боевых действий. Причём некоторые из них родились уже после 2014 года, а значит они никогда не видели над головой мирного неба.

«Когда мы будем смотреть на эти фотографии, в эти детские лица, в них будет ответ. Вот за них сегодня сражаются наши воины», — сказал на открытии выставки владыка Евгений.

Рядом с каждой фотоработой представлена история из жизни. Дети рассказывали журналистам о том, как учились прятаться от снарядов и каким образом различают по звуку калибры «прилётов».