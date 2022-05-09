Петропавловск-Камчатский, , 05:52 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов поздравляя жителей региона с Днём Победы 9 мая предложил увековечить память о погибших защитниках Донбасса в названиях улиц в посёлках и городах края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Солодов Basargina Yana

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«В 1945 году казалось, что нацизм побеждён навсегда. Сегодня 9 мая 2022 года, и сегодня российские воины вновь принимают участие в кровопролитных боях. Военнослужащие войск и сил на северо-востоке, служащие Росгвардии сражаются, защищая жителей Донбасса и нашу Родину, совершая героические подвиги», — сказал Солодов.

Глава региона привёл в пример героический подвиг Сергея Булгакова, который проходил службу в рядах 40-й отдельной бригады морской пехоты. Младший сержант будучи раненным оставался на огневой позиции и прикрывал свой отряд. Ценой своей жизни он спас 38 сослуживцев и командира отряда.

«Мы не имеем права никого забыть. Считаю необходимым увековечить память об их подвигах в названиях улиц городов и посёлков Камчатского края», — сказал Солодов.

Как сообщалоИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском в акции «Бессмертный полк» в честь 77-летия со дня окончания Великой Отечественной войны прошли с портретами героев более 18 тыс. человек.